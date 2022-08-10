В настоящее время специалисты администрации района осматривают все поврежденные здания. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.

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Какая ситуация в Николаеве после ночных "прилетов"

По словам главы города, уже количество поврежденных зданий увеличилось.

Обновленную информацию о последствиях ночных обстрелов сообщу вам вечером,

– отметил Сенкевич.



Как выглядит Николаев после обстрелов / фото Александр Сенкевич



В городе повреждены многие здания / фото Александр Сенкевич



оккупанты продолжают разрушать дома гражданских / фото Александр Сенкевич

Кстати, в результате ночной атаки в Николаеве ранения получил ребенок. Речь идет о 13-летней девочке. Взрывы в городе раздались ориентировочно в 01:45.



В результате обстрела ранены / фото Александр Сенкевич



Во многих домах выбило окна / фото Александр Сенкевич



Также пострадали автомобили / фото Александр Сенкевич

Обстрел Николаева: последние новости

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что россияне обстреляли ночью Николаев реактивными снарядами РСЗО "Смерч". По предварительной информации, три человека ранены.

Повреждены 8 частных домов. У семи из них избиты окна, двери, крыша и фасад. Еще в одном разразился пожар. Огонь уничтожил крышу, перекрытие и утеплитель здания. Пожарные потушили возгорание.

Еще 4 жилых дома из-за обстрелов остались без электроэнергии. Повреждения от попаданий боеприпасов или обломков там нет.

Кроме того, на одном из предприятий от обстрелов пострадали склады и автобаза.

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