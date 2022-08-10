В настоящее время специалисты администрации района осматривают все поврежденные здания. Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич.
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Какая ситуация в Николаеве после ночных "прилетов"
По словам главы города, уже количество поврежденных зданий увеличилось.
Обновленную информацию о последствиях ночных обстрелов сообщу вам вечером,
– отметил Сенкевич.
Как выглядит Николаев после обстрелов / фото Александр Сенкевич
В городе повреждены многие здания / фото Александр Сенкевич
оккупанты продолжают разрушать дома гражданских / фото Александр Сенкевич
Кстати, в результате ночной атаки в Николаеве ранения получил ребенок. Речь идет о 13-летней девочке. Взрывы в городе раздались ориентировочно в 01:45.
В результате обстрела ранены / фото Александр Сенкевич
Во многих домах выбило окна / фото Александр Сенкевич
Также пострадали автомобили / фото Александр Сенкевич
Обстрел Николаева: последние новости
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что россияне обстреляли ночью Николаев реактивными снарядами РСЗО "Смерч". По предварительной информации, три человека ранены.
Повреждены 8 частных домов. У семи из них избиты окна, двери, крыша и фасад. Еще в одном разразился пожар. Огонь уничтожил крышу, перекрытие и утеплитель здания. Пожарные потушили возгорание.
Еще 4 жилых дома из-за обстрелов остались без электроэнергии. Повреждения от попаданий боеприпасов или обломков там нет.
Кроме того, на одном из предприятий от обстрелов пострадали склады и автобаза.
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