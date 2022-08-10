Наразі фахівці адміністрації району оглядають усі пошкоджені будівлі. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.
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Яка ситуація у Миколаєві після нічних "прильотів"
За словами голови міста, уже кількість пошкоджених будівель збільшилась.
Оновлену інформацію про наслідки нічних обстрілів повідомлю вам увечері,
– зазначив Сєнкевич.
Як виглядає Миколаїв після обстрілів / фото Олександр Сєнкевич
У місті пошкоджено багато будівель / фото Олександр Сєнкевич
окупанти продовжують руйнувати будинки цивільних / фото Олександр Сєнкевич
До речі, внаслідок нічної атаки у Миколаєві поранення зазнала дитина. Мовиться про 13-річну дівчинку. Вибухи у місті пролунали орієнтовно о 01:45.
Внаслідок обстрілу є поранені / фото Олександр Сєнкевич
У багатьох будинках вибило вікна / фото Олександр Сєнкевич
Також постраждали автомобілі / фото Олександр Сєнкевич
Обстріл Миколаєва: останні новини
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни обстріляли вночі Миколаїв реактивними снарядами РСЗВ "Смерч". За попередньою інформацією, трьох людей поранено.
Пошкоджено 8 приватних будинків. У семи з них побиті вікна, двері, дах та фасад. Ще в одному спалахнула пожежа. Вогонь знищив дах, перекриття та утеплювач будівлі. Пожежники загасили займання.
Ще 4 житлові будинки через обстріли залишились без електроенергії. Пошкоджень від влучань боєприпасів чи уламків там немає.
Крім того, на одному з підприємств від обстрілів постраждали склади та автобаза.
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