Наразі фахівці адміністрації району оглядають усі пошкоджені будівлі. Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич.

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Яка ситуація у Миколаєві після нічних "прильотів"

За словами голови міста, уже кількість пошкоджених будівель збільшилась.

Оновлену інформацію про наслідки нічних обстрілів повідомлю вам увечері,

– зазначив Сєнкевич.



Як виглядає Миколаїв після обстрілів / фото Олександр Сєнкевич



У місті пошкоджено багато будівель / фото Олександр Сєнкевич



окупанти продовжують руйнувати будинки цивільних / фото Олександр Сєнкевич

До речі, внаслідок нічної атаки у Миколаєві поранення зазнала дитина. Мовиться про 13-річну дівчинку. Вибухи у місті пролунали орієнтовно о 01:45.



Внаслідок обстрілу є поранені / фото Олександр Сєнкевич



У багатьох будинках вибило вікна / фото Олександр Сєнкевич



Також постраждали автомобілі / фото Олександр Сєнкевич

Обстріл Миколаєва: останні новини

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни обстріляли вночі Миколаїв реактивними снарядами РСЗВ "Смерч". За попередньою інформацією, трьох людей поранено.

Пошкоджено 8 приватних будинків. У семи з них побиті вікна, двері, дах та фасад. Ще в одному спалахнула пожежа. Вогонь знищив дах, перекриття та утеплювач будівлі. Пожежники загасили займання.

Ще 4 житлові будинки через обстріли залишились без електроенергії. Пошкоджень від влучань боєприпасів чи уламків там немає.

Крім того, на одному з підприємств від обстрілів постраждали склади та автобаза.

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