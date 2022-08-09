Під контролем російських окупантів перебувають деякі населені пункти Миколаївської області. Вони вже почали будувати на них "великі плани".

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росіняни зібралися приєднувати захоплену Миколаївщину до Херсонщини

Заступниця гауляйтера окупованої частини Херсонської області єкатєріна губарєва видала нову гучну заяву щодо захоплених територій. Мовляв, вони приєднають захоплені міста Миколаївської області до Херсонщини.

Її повідомлення вже радісно розносять російські медійні помийки, які хочуть заглушити істерики росіян щодо вибухів в окупованому Криму. Що ж, їхні старання точно будуть марними – їм не вдасться втілити ані своїх планів на Півдні, ані подавити панічні настрої, які виникають завдяки успіхам ЗСУ.

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російські окупанти намагаються пустити електроенергію із ЗАЕС до окупованого Криму. Наразі їхні спроби зазнають фіаско.

росіяни поширюють чутки про атаки на Запоріжжя. ЗСУ заспокоїли місцевих – вони побудували кілька ліній оборони та не допустять просування ворога.

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