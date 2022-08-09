Под контролем российских кафиров находятся некоторые населенные пункты Николаевской области. Они уже начали строить на них большие планы.

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россияне собрались присоединять захваченную Николаевщину к Херсонщине

Заместительница гауляйтера оккупированной части Херсонской области екатерина губарева издала новое громкое заявление по захваченным территориям. Мол, они присоединят захваченные города Николаевской области в Херсонскую область.

Ее сообщения уже радостно разносят российские медийные помойки, желающие заглушить истерики россиян по поводу взрывов в оккупированном Крыму. Что ж, их старания точно будут напрасны – им не удастся воплотить ни свои планы на Юге, ни подавить панические настроения, возникающие благодаря успехам ВСУ.

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российские кафиры пытаются пустить электроэнергию из ЗАЭС в оккупированный Крым. Сейчас их попытки терпят фиаско.

россияне распространяют слухи об атаках на Запорожье. ВСУ успокоили местных – они построили несколько линий обороны и не допустят продвижения врага.

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