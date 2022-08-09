Под контролем российских кафиров находятся некоторые населенные пункты Николаевской области. Они уже начали строить на них большие планы.
Читайте также Границы ЕС должны быть закрыты для россиян: почему Эстония выступила с мощным призывом
россияне собрались присоединять захваченную Николаевщину к Херсонщине
Заместительница гауляйтера оккупированной части Херсонской области екатерина губарева издала новое громкое заявление по захваченным территориям. Мол, они присоединят захваченные города Николаевской области в Херсонскую область.
Ее сообщения уже радостно разносят российские медийные помойки, желающие заглушить истерики россиян по поводу взрывов в оккупированном Крыму. Что ж, их старания точно будут напрасны – им не удастся воплотить ни свои планы на Юге, ни подавить панические настроения, возникающие благодаря успехам ВСУ.
Война россии из Украины: последние новости
- российские кафиры пытаются пустить электроэнергию из ЗАЭС в оккупированный Крым. Сейчас их попытки терпят фиаско.
- россияне распространяют слухи об атаках на Запорожье. ВСУ успокоили местных – они построили несколько линий обороны и не допустят продвижения врага.
Смотрите также – США и партнеры помогли модернизировать украинские истребители: видео