Согласно информации, относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье и Ровненщине. Об этом сообщает 24 канал, ссылаясь на ОВА.

Важно ВСУ успешно сдерживают российские атаки в Луганской области, в частности в Северодонецке, – ISW

Похожая ситуация была в Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Одесской, Запорожской, Тернопольской и Хмельницкой областях. А также в Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Сумской, Житомирской и Полтавской областях.

Киевщина

Ночь прошла спокойно, но с утра силами ПВО была сбита ракета над Обуховским районом. Жертв и разрушений нет, однако информация все еще уточняется.

Также взрывы произошли в Дарницком и Днепровском районах столицы. По состоянию на 8 утра жертв в результате ракетных ударов по объектам инфраструктуры нет. Однако одного человека пришлось госпитализировать.

Днепропетровщина

Почти все ночь звучали воздушные тревоги. Российские оккупанты произвели артиллерийский обстрел Зеленодольской общины. Враг попал по двум селам и разрушил жилые дома. Предварительно – без пострадавших.

Харьковщина

В Харькове так же ночь прошла с тревогами, но без обстрелов. Однако удары нанесли по области. В частности, по поселку городского типа Блызнюки.

Также за прошедшие сутки, 4 июня, враг обстреливал населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов. В результате обстрела села Циркуны в Харьковском районе – разрушены жилые дома, хозяйственные сооружения, а также произошли пожары.

Что известно о раненых:

В городе Чугуев ранение получил 1 человек.

В селах Коробочкино и Чкаловское – 2 раненых.

В пгт Малиновка – еще 2.

Луганщина

В области ситуация все еще очень тяжелая. За прошедшие сутки из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня россияне обстреляли Северодонецк, Лисичанск, Устиновку, Врубовку и Тошковку.

Авиационные удары вертолетами Ка-52 нанесены в районах Горского и Мирной Долины, самолетами Су-25 – по Устиновке. Ракетный удар из комплекса "Точка-У" нанесен по Лисичанску.

Кроме того, значительны разрушения в Горском, где повреждены 13 домов. В Лисичанске – 5, а также отделение Укрпочты и здание отдела полиции. В Северодонецке после артиллерийских обстрелов повреждено помещение цеха на территории объединения "Азот".

В результате обстрелов погиб 1 человек, а еще 2 гражданских ранены.

Донетчина

Там тоже ситуация стабильно сложная. В течение суток российские войска совершили 15 обстрелов, применяли стрелковое оружие, танки, артиллерию, минометы, РСЗО "Смерч", "Точка У", РСЗО "Град", а также нанесли 2 авиаудара.

Враг обстрелял Бахмут, Авдеевку, с. Новоселовка 1, с. Первомайское, Святогорск, пгт Острое, с. Нетайлово, Константиновку, с. Крестище, с. Времьевка, Соледар, Краматорск, Дружковка.

Кроме того, повреждены 9 жилых домов, в том числе 2 многоэтажки, корпуса детского лагеря, помещения коммунального и промышленного предприятия. Из-за обстрелов оккупантов погибли 8 гражданских лиц, 11 — ранены.

Николаевщина

Во второй половине дня 4 июня оккупанты произвели обстрелы здания в селе Старая Богдановка Радсадовской общины. К счастью, пострадавших нет.

Сегодня, 5 июня, с 4:50 утра из-за обстрелов города Очакова есть раненые. Также повреждены дома, в некоторых районах города отсутствует свет.

В Баштанском районе все еще продолжаются обстрелы Березнеговатской общины. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Обстрелы были и в Широковской общине, однако преимущественно за пределами населенных пунктов. По предварительной информации, пострадавших и повреждений нет.

Херсонщина

Оккупационные власти открыли в Херсоне филиал "Единой России", где собирают данные жителей города и проводят свои совещания. Шестой день отсутствует мобильная связь и интернет.

Стабильно критическая ситуация в Нововоронцовской, Великоалександровской, Калиновской, Высокопольской общинах. В целом на территории Бериславского района идут тяжелые бои, уничтожены многие дома, дороги, мосты. Кроме того, также продолжают блокировать движение между оккупированными селами.

Может быть интересно – В МВД заявили, что отбить Донбасс без захода на территорию РФ очень тяжело: смотрите видео