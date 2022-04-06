Оккупанты использовали реактивную артиллерию
Об этом в телеграмме написал глава Донецкой ОВ Павел Кириленко. Он сообщил, что оккупанты обстреляли мирных жителей Угледара.
Стоит отметить, что Харьковская ОВА рекомендует эвакуироваться жителям в Барвенковом и Лозовой
Сообщается, что люди пришли получить гуманитарную помощь. В результате обстрела четыре человека погибли и еще столько же получили ранения.
Утром враг цинично обстрелял мирных жителей Угледара, пришедших получить гуманитарную помощь. В результате обстрела – 4 погибших и 4 раненых,
– говорится в сообщении Кириленко.
Ранее Кириленко информировал, что при обстреле места раздачи гуммопомощи в Угледаре оккупанты использовали реактивную артиллерию.
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