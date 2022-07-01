Об этом 24 каналу заявил бывший сотрудник СБУ Иван Ступак. Он подчеркнул, что у оккупантов вообще нет военных достижений в войне против Украины. Именно поэтому россияне буквально начали терроризировать людей ракетными обстрелами.
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Обстрел в Одесской области – ответ за "жест доброй воли"
Ступак убежден, что ночной обстрел в Одесской области – ответ за военную неудачу на острове Змеином, с которого ВСУ "выкурили" оккупантов. К тому же, такое решение точно принимало высшее политическое руководство России, а не военное.
Уверен, что за этим актом стоит высшее политическое руководство. Не военное, а политическое. Поскольку такие действия координирует и разрешает исключительно политическое руководство, – отметил Иван Ступак.
Он отмечает, что фаза открытого террора, скорее всего, продлится долго. Никто не знает точно, сколько у России осталось ракет. Пока они будут – до тех пор будут коварные и циничные удары по жилой инфраструктуре.
Они будут использовать их и дальше. К сожалению, неизвестно, сколько на самом деле у них есть ракет, – добавил Иван Ступак.
Ступак напомнил, что оккупанты уже начали использовать старые советские ракеты. У них заявленная дальность – 600 километров. Но на практике более-менее точное попадание в цель может находиться на расстоянии до 200 километров. В этом случае еще и снижается количество отказов двигателей и других систем.
Обстрел на Одесчине – это ответ за побег со Змеиного – Ступак: смотрите видео
Ночной обстрел Одесчины: важные новости
- В ночь на 1 июля российские захватчики коварно ударили тремя ракетами по двум базам отдыха и жилой многоэтажке в Сергеевке, что в Одесской области. В последней проживало около 150 человек.
- Россия нанесла удар своими стратегическими бомбардировщиками. Известно, что оккупанты использовали ракеты Х-22.
- Пока известно о 20 погибших и 38 пострадавших в результате удара. Среди травмированных – беременная женщина и трое детей.
- Россияне же продолжают врать и сбрасывать с себя ответственность. Они распространяют бред, что ударили "радиолокационную станцию, которая обнаруживает воздушные цели".