Ситуация с электроснабжением в Одесской области остается сложной после утренней атаки России 17 ноября. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на ДТЭК.

Смотрите также Новые типы дронов и маршруты: в УДА "Юг" объяснили тактику обстрелов Одессы

Как одесситы выживают во время блэкаута

Одесса оправляется от последствий одного из самых мощных ракетных ударов по энергосистеме, который нанесла российская армия.

Одесса осталась без электроэнергии: смотрите видео 24 Канала, Exilenova+ и Курс Одесса

Город оказался в темноте, однако некоторые районы, такие как поселок Котовского, остаются частично освещенными. Большинство улиц обесточены, что создает трудности для транспорта. Шум генераторов стал частью городской атмосферы, но одесситы демонстрируют невероятную стойкость.

Энергетики ДТЭК неустанно работают над восстановлением электроснабжения, прежде всего для критически важных объектов. В районах, где это возможно, постепенно возвращается свет и в жилые дома.

Самая сложная ситуация остается в Одессе и прилегающих территориях, в частности в микрорайонах Таирова и Аркадия, где пока нет возможности восстановить электричество на объектах инфраструктуры.

Из-за значительных разрушений энергетических объектов в области введены экстренные отключения. Специалисты продолжают работу круглосуточно, чтобы как можно скорее восстановить подачу электроэнергии.

Жителей поблагодарили за терпение и призвали сохранять спокойствие, ведь город постепенно возвращается к жизни даже в таких сложных условиях.

Что известно об обстреле Одессы 17 ноября