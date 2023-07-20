В результате обстрела Одессы 1 человек находится в тяжелом состоянии. В настоящее время спасательные службы проводят доразведку на местах обстрелов, сообщает 24 Канал.
Смотрите также Жуткая ночь в Николаеве и Одессе: что известно о массированной атаке на Юге Украины
Последствия попадания в Одессе и области
В эфире национального телемарафона Наталья Гуменюк сообщила, в результате ночных обстрелов в Одессе в центре города разрушено административное здание, а взрывной волной повреждены здания вокруг.
Также, к сожалению, есть попадание в области по логистическим объектам. В частности, было попадание в складские помещения.
Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук уточнил, что спасательные работы в результате попадания в Одессе уже завершены. Сейчас идет доразведка.
Что известно о пострадавших
В результате атаки на склады пострадавших, к счастью, нет. В то же время в Одессе известно о по меньшей мере о 4 пострадавших. Мэр города Геннадий Труханов рассказал, что 1 человек госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.
Сергей Братчук уверен, что Россия будет продолжать атаки на Юг. Основная цель – разрушить портовую инфраструктуру, что, по мнению врага, может сделать невозможным деятельность Украины в зерновом соглашении.
В Николаеве оккупанты попали в 3-этажку
- Отметим, что этой же ночью оккупанты обстреляли Николаев и попали в жилой 3-этажный дом. Глава ОВА Виталий Ким сообщил, что в городе 19 раненых. Двое пострадавших госпитализированы, среди них ребенок. Разбор завалов разрушенного дома продолжается.
- В общей сложности этой ночью россияне выпустили по Югу 19 крылатых ракет разных видов и более десятка "Шахедов".
- Кроме этого, ночью враг запустил "Шахеды" на северо-восток: есть попадания в детский лагерь Сумской области.