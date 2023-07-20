В результате обстрела Одессы 1 человек находится в тяжелом состоянии. В настоящее время спасательные службы проводят доразведку на местах обстрелов, сообщает 24 Канал.

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Последствия попадания в Одессе и области

В эфире национального телемарафона Наталья Гуменюк сообщила, в результате ночных обстрелов в Одессе в центре города разрушено административное здание, а взрывной волной повреждены здания вокруг.

Также, к сожалению, есть попадание в области по логистическим объектам. В частности, было попадание в складские помещения.

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук уточнил, что спасательные работы в результате попадания в Одессе уже завершены. Сейчас идет доразведка.

Что известно о пострадавших

В результате атаки на склады пострадавших, к счастью, нет. В то же время в Одессе известно о по меньшей мере о 4 пострадавших. Мэр города Геннадий Труханов рассказал, что 1 человек госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Сергей Братчук уверен, что Россия будет продолжать атаки на Юг. Основная цель – разрушить портовую инфраструктуру, что, по мнению врага, может сделать невозможным деятельность Украины в зерновом соглашении.

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