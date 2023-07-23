После удара по собору в Одессе: Путин и Лукашенко решили поставить свечу в церкви

В течение недели россияне ежедневно терроризируют Одесскую область и ночью 23 июля атаковали Свято-Преображенский кафедральный собор. Через несколько часов после этой атаки диктатор Владимир Путин вместе со своим приспешником Александром Лукашенко решил цинично сходить в церковь.

Диктаторы решили сходить в Морской Никольский собор в Кронштадте около Санкт-Петербурга, пишут российские СМИ. Это произошло через несколько часов после массированного удара по Одессе, в результате которого пострадал и Спасо-Преображенский кафедральный собор, сообщает 24 Канал.

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Новая порция цинизма от Путина

Пока Одесщина приходит в себя от очередной террористической атаки, в результате которой поврежден не только собор, но и Дом ученых и десятки других зданий, Владимир Путин встретился с белорусским приспешником Александром Лукашенко. Эта встреча была богата не только маразматическими вбросами, но и более циничными вещами.

Например, что может сделать диктатор после того, как его войска ударили по собору в соседней стране и вообще за более чем 9 лет уничтожили не одну церковь, не один дом и даже не один город и убили тысячи людей? Взять своего приспешника и сходить в церковь, чтобы поставить свечу.





Новая порция цинизма от российского диктатора / Фото росСМИ

Россия ударила по собору, которым сейчас пользуется УПЦ МП

После объявления о выходе из "зернового соглашения" Россия принялась терроризировать Одесщину – чуть ли не каждый день оккупанты наносят ракетные удары, используя разнообразное вооружение – крылатые, противокорабельные и баллистические ракеты. Россияне полностью действуют в своем стиле террористов и атакуют гражданскую инфраструктуру.

Ночью 23 июля россияне нанесли самый массированный удар по находящемуся в перечне наследия ЮНЕСКО историческому центру Одессы. В частности, враг разрушил самый большой храм города – Свято-Преображенский кафедральный собор. Святыню построили в 1794 году, но в 1936 году ее уничтожили советские власти. Восстановили храм в 2005 году за счет государственного бюджета, а отстроенный собор перешел в пользование УПЦ МП.

Интересно, что руководство УПЦ МП, отрицающее свои связи с Россией, неоднозначно высказывается об атаке и не решается назвать вещи своими именами. Тем временем в России уже кричат, что собор якобы атаковали ракеты украинского ПВО.

Италия уже пообещала помочь Одессе в восстановлении исторического центра, в том числе собора.