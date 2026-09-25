Обстрел "Охматдета": 24 Канал собрал подробности о роли в преступлении российского генерала Кувалдина

Редакция 24 Канала получила информацию о богемной жизни военного преступника, командующего Дальней авиацией военно-воздушных сил страны-агрессора, генерал-майора Сергея Кувалдина. Среди его преступлений – обстрел детской больницы "Охматдет" 8 июля 2024 года.

Об этом говорится в материале 24 Канала.

Что известно о преступлении Кувалдина

Согласно данным следствия, на момент обстрела "Охматдета" Кувалдин занимал должность начальника штаба Дальней авиации.

Выполняя приказ высшего руководства, а именно Сергея Кобылаша, он координировал действия вверенных ему подразделений во время ракетного обстрела Украины.

Именно по его приказу экипаж Ту-95МС из состава 22-й тяжелой бомбардировочной авиационной дивизии Дальней авиации ВКС России запустил ракеты Х-101, одна из которых разрушила корпус токсикологии, а также повредила еще 4 здания больницы, в частности отделение интенсивной терапии.

Через две недели после этого, по согласованию с Путиным, министр обороны России назначил Кувалдина руководителем Дальней авиации. Таким образом, циничная бомбардировка главной детской больницы Украины стала окончательным подтверждением "квалификации" специалиста-убийцы.

Напомним, что командир 22-й дивизии и подчиненный Кувалдина – генерал-майор Николай Варпахович – также был поставлен под подозрение. Впрочем, сейчас у него есть шанс избежать суда, поскольку в начале сентября он получил несколько выстрелов в лицо от неизвестных в Энгельсе.