Другая погибшая была врачом медучреждения и помогала с эвакуацией пациентов. Всего на момент удара в "Охматдете" было более 600 пациентов.

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Известно о 2 погибших и 50 пострадавших

В Минздраве Украины сообщили, что по состоянию на 20:56 8 июля известно о 2 погибших и более 50 пострадавших от удара по "Охматдету". Также 7 детей получили ранения, из них 4 госпитализированы.

Эти данные не окончательные и будут обновляться, спасательная операция продолжается,

– отметили в министерстве.

На момент обстрела в больнице было более 600 пациентов и по меньшей мере столько же работников заведения. Эвакуация до сих пор продолжается.

"Полному разрушению подвергся корпус токсикологии с отделением хронических и острых интоксикаций (где детям проводят диализ) НДСБ "Охматдет". В старом хирургическом корпусе выбиты почти все окна, получили значительные повреждения два хирургических и два соматических отделения, отделение интенсивной терапии и операционный блок. В новом, возведенном только недавно, корпусе повреждено 12 отделений, из них 8 - хирургических, 5 - онкологических, две реанимации, операционный блок, отделение радиологии и лучевой терапии", – рассказали в Минздраве.

Также там добавили, что потеряна часть единственной в Украине онкогематологической лаборатории.