"Закройте украинское небо": в Брюсселе люди вышли к Европарламенту после обстрела "Охматдета"

В Брюсселе неравнодушные собрались под зданием Европарламента, чтобы почтить память погибших украинцев после массированной ракетной атаки со стороны России. После обстрела детской больницы "Охматдет "люди принесли к зданию Украинского хаба цветы и детские игрушки.

Об этом передает корреспондентка 24 канала в Брюсселе.

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Акция после обстрела "Охматдет"

Участники акции почтили память погибших минутой молчания. После этого они обратились к лидерам членов НАТО, которые сейчас собрались на саммит в Вашингтоне, и призвали закрыть украинское небо.

Украинцы собрались под Европарламентом: смотрите видео

Во время митинга выступила временно поверенный в делах Украины в Бельгии Наталья Аношина. Она отметила, что международное сообщество должно более решительно осудить российские зверства, а также не оставить эти действия без ответа.

Мы должны снять ограничения, которые препятствуют украинской армии эффективно защищаться. Нынешний запрет на использование западного оружия большой дальности против территории России серьезно ограничивает наши оборонительные возможности, поскольку мы не можем атаковать российские военные аэродромы и самолеты, которые так бесчеловечно разрушают украинские города,

– сказала представительница Украины в Бельгии.

Дипломат также призвала передать больше оружия украинской армии и принять следующий пакет санкций, который бы “уничтожил экономику РФ”. На акции слово взял и евродепутат от “Renew Europe” Пятрас Ауштрявичюс. Он заявил, что несмотря на создание ультраправой группы “Патриоты за Европу” в каденции новоизбранного ЕП, Европарламент будет работать над продолжением поддержки Украины.

"Мы должны бороться каждый день и призывать наш парламент продвигаться вперед. Объединенная Европа, членство Украины в ЕС, безопасность и поддержка столько, сколько нужно. Мы должны мобилизоваться, забыть об усталости и подумать, что еще сделать в будущем", – сказал евродепутат.

Акция украинцев из-за обстрела "Охматдета" / Фото 24 Канала