Ракета разрушила дом, в котором жили 3 ребенка
Несколько домов полностью разрушены. Чудом обошлось без жертв.
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Вот такой он, "братский народ", который воюет с простыми людьми, с детьми,
– подчеркнул мэр города Александр Шаповал.
Он добавил, что в полностью разрушенном доме жили 6 человек, трое из них – дети.
Сейчас на месте происшествия работают спасатели и правоохранители.
Шаповал призвал всех граждан соблюдать осторожность и никогда не игнорировать сообщения о воздушной тревоге. Ведь перейдя в укрытие, вы спасаете свою жизнь и своих близких.
Что известно об обстреле Днепропетровщины
В ночь на 5 июля во всех областях Украины объявили воздушную тревогу. Под утро оккупанты выпустили по Днепропетровской области 7 ракет. К счастью, 6 из них сбили силы противовоздушной обороны над Днепром и Синельниковским районом. В то же время от обломков смертоносного снаряда вспыхнул пожар, его быстро потушили спасатели.
Отметим, что неспокойно было и в Криворожском районе. Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Зеленодольскую общину. Они попали по дачному массиву в Зеленодольске и одной из улиц Великой Костромки. Село частично осталось без света.
Добавим, что в результате обстрелов никто не пострадал.
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