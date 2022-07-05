Ракета зруйнувала будинок, в якому жили 3 дітей

Декілька будинків повністю зруйновані. Дивом обійшлося без жертв.

До теми Ворог вранці вдарив по Миколаєву: виникла потужна пожежа, на місці – рятувальники та медики

Ось такий він, "братній народ", який воює з простими людьми, з дітьми,

– наголосив мер міста Олександр Шаповал.

Він додав, що у повністю зруйнованому будинку жили 6 людей, троє з них – діти.

Зараз на місці події працюють рятувальники та правоохоронці.

Шаповал закликав всіх громадян бути обережними й ніколи не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу. Адже сховавшись в укритті, ви рятуєте своє життя і своїх близьких.

Що відомо про обстріл Дніпропетровщини

Уночі проти 5 липня в усіх областях України оголосили повітряну тривогу. Під ранок окупанти випустили по Дніпропетровській області 7 ракет. На щастя, 6 з них збили сили Протиповітряної оборони над Дніпром та Синельниківським районом. Водночас від уламків смертоносного снаряда спалахнула пожежа, її швидко погасили рятувальники.

Зауважимо, неспокійно було й у Криворізькому районі. Російські окупанти вкотре обстріляли Зеленодольську громаду. Вони поцілили по дачному масиву у Зеленодольську та одній з вулиць Великої Костромки. Село частково залишилося без світла.

Додамо, що внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.

Зверніть увагу! Росія збільшила кількість суден з ракетами у Чорному морі. Зокрема, на бортах 3 надводних та 3 підводних кораблів перебувають 30 ракет морського базування типу "Калібр". Тому загроза ракетних ударів по Україні – висока.

До теми дивіться відео про масові удари по Україні: