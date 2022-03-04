Масштабный пожар под Киевом

Пожар произошел 3 марта на площади 10 тысяч квадратных метров складского помещения. Также возгорание возникло в 8-этажном административном здании.

Примечательно От боевых действий на Харьковщине погибло уже 188 человек, среди них – 5 детей

Обстрел поселка Чайки / Фото "Радіо Свобода"