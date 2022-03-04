Масштабна пожежа під Києвом

Пожежа сталася 3-го березня на площі 10 тисяч квадратних метрів складського приміщення. Також загорання виникло у 8-поверховій адміністративній будівлі.

Варте уваги Від бойових дій на Харківщині загинуло вже 188 людей, серед них – 5 дітей

Обстріл селища Чайки / Фото "Радіо Свобода"

Окрім того, ворог обстріляв Бородянку в Київській області. Рятувальники заявили, що під завалами будинків можуть перебувати близько 100 людей.

Доступу до них рятувальники наразі не мають. Повідомляється, що 3-го березня група рятувальників виїжджала в Бородянку і була обстріляна.

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!