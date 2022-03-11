Обстрел психоневрологического интерната в Харьковской области: чудом обошлось без жертв

В Харьковской области оккупанты обстреляли Оскольский психоневрологический интернат, где находилось 330 пациентов. К счастью, обошлось без жертв. Все находились в укрытиях.

В результате обстрелов разрушились два этажа интерната. О последствиях сообщили в ГСЧС.

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В укрытиях интерната находились 330 пациентов, среди них – в основном люди с инвалидностью и пожилые люди, и 30 работников.

В результате обстрелов возникли локальные возгорания в нескольких местах. Спасателям удалось все потушить.

Последствия обстрела Оскольского интерната / Фото ГСЧС

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Текст публикации ГСЧС Харьковщины:

Так вражеский снаряд попал в один из корпусов Коммунального учреждения "Оскольский психоневрологический интернат" высотой в 5 этажей в селе Оскол Изюмского района. В результате взрыва произошло разрушение строительных конструкций здания на уровне 2 и 3 этажей, а также локальные возгорания в нескольких местах. К счастью, обошлось без жертв. Все 30 человек персонала заведения и 330 пациентов (в основном пожилые люди и инвалиды) на момент обстрела находились в укрытии.