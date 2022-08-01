Смертельный удар по Харькову: кадры ужасных последствий обстрела остановки на Салтовке

Утром 1 августа оккупанты обстреляли Салтовский район в Харькове. Удар пришелся на автобусную остановку, От полученных травм погиб мужчина. Ниже смотрите фото последствий смертельных обстрелов в Харькове.

Детали 24 каналу рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Она говорит, что в два ночи оккупанты сильно били, огнем накрыло и Харьков, и область. Затем в 7 утра снова обстреляли Салтовку.

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Под обстрел "Ураганами" с утра оказалась Салтовка – жилой район. Снаряд разорвался над гражданскими домами. Пострадали авто, детская площадка и остановка.

Мужчина погиб в больнице

По словам корреспондентки, люди ехали утром на работу, поэтому ждали транспорт на остановке. Туда упали обломки. В результате два человека ранены. От полученных травм в больнице скончался пожилой мужчина.

Черненко назвала последствия удара. Они действительно серьезные:

один человек погиб, два – ранены.

в одном месте разбит газопровод,

много автомобилей повреждено обломками,

вылетели окна в домах и т.д.

Смотрите последствия обстрела Салтовки в Харькове / Фото Анны Черненко, 24 канал



Что говорят местные? Живущие рядом харьковчане признаются, что пользуются этой остановкой постоянно. После очередного обстрела люди решили отходить подальше от остановок. Они считают, что так себя хоть немного обезопасят.

Однако, как отметила Черненко, когда разрывается "Ураган", обломки разбрасываются хаотично. Поэтому местные власти призывают людей по возможности находиться дома во время воздушных тревог.

Область тоже обстреляли

Журналистка добавила, что ночью были прилеты в Харьковской области. Оккупанты нанесли удар по Мерефе, разрушили предприятие, пострадал охранник. Также под ракетными обстрелами оказалось предприятие в Чугуеве.

Черненко рассказала, что Харьков 1 августа обстреляли "Ураганами": видео



К слову, взрывы слышали жители Харькова и области. В телеграмм-каналах писали, что россияне запустили около 7 ракет из белгородской области. В сети опубликовали видео, как одна ракета вспыхнула в небе еще над территорией россии. Но официальной информации об этом нет.