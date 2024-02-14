Зеленский вспомнил об очередном военном преступлении оккупантов в вечернем обращении и пообещал, что страна-агрессор обязательно ответит за него, передает 24 Канал.

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Враг прицельно бил по городу

Глава государства подчеркнул, что россияне жестоко обстреляли Селидово. Они били именно по гражданской инфраструктре – жилых домах, обычных застройках и больнице. В частности, в медучреждении на момент обстрела находилось почти 150 пациентов.

Три человека погибли – мама с маленьким сыном и женщина, которая готовилась стать мамой. Мои соболезнования родным и близким! Обязательно российское государство получит ответ на этот удар,

– подчеркнул президент.

Напомним, что ночью оккупанты дважды атаковали город ракетами С-300. Первый обстрел противник совершил около 23:00 13 февраля. Известно, что вражеские снаряды попали в 5-этажку, в результате чего 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью. Несколько человек получили ранения, среди них – дети.

Уже после часа ночи оккупанты ударили во второй раз. На этот раз основной удар пришелся по больнице, а именно по родильному отделению. Как следствие – погибли три человека. Среди них – 38-летняя беременная женщина и 36-летняя мать с сыном 9 лет.

Еще 13 человек получили ранения. Среди них – четверо детей с 2007, 2011, 2016 и 2023 годов рождения. Самому старшему пострадавшему – 76 лет, а самой младшей – 6 месяцев. По состоянию на 17:00 14 февраля поисково-спасательные работы на месте удара завершились.

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