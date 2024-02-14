Российские захватчики совершили ракетную атаку на поселок Великий Бурлук Харьковской области. Враг снова цинично бил именно по гражданской инфраструктуре.

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Ударили по домам

Первые взрывы в области прогремели примерно в 16:16. Предварительно, противник наносил удары с С-300.

Вражеские снаряды попали в двухэтажный жилой дом и еще один рядом с ним. В двухэтажном доме из 16 квартир 8 разрушены. Повреждения получили также два полицейских автомобиля.

По данным ОВА, пострадали 7 местных гражданских. Одному человеку оказали медпомощь и направили в больницу, двоих спасатели вытащили из-под завалов, оказали первую помощь и госпитализировали.

Под завалами еще находятся люди. Поисково-спасательная работа продолжается.

Обратите внимание! Тем временем в полиции Харьковской области сообщили о первых двух погибших. Там говорят о 4 пострадавших – трех мужчинах и женщине. Еще четыре человека могут находиться под завалами, разбор которых продолжается.

Позже в ОВА заявили, что удалось из-под завалов спасти одну женщину.

В прокуратуре уже приступили к судебному расследованию по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Там заявили о прямом попадании вражеской ракеты у двухэтажного многоквартирного дома. Вторая ракета упала возле частного жилого квартала, есть повреждения домовладений.

По состоянию на 19:00 два человека погибли, еще пятеро – травмированы.

Под завалами продолжают находиться еще люди. Поисково-спасательная операция продолжается.

Последствия очередного военного преступления России / Фото Нацполиция

На Харьковскую область летела ракета

Ранее сегодня, после 14:00 Воздушные силы сообщали о ракетной угрозе Харьковской области и еще нескольких восточных и юго-восточных областей.

В 16:09 стало известно, что на Харьковскую область направляется ракета. Через несколько минут там раздались взрывы.

В то же время под вражеским обстрелом оказалась и Донецкая область. Там оккупанты убили двух человек в результате удара по селу Николаевка в Краматорском районе.

Обратите внимание! Ночью 31 января оккупанты сбросили две управляемые авиабомбы по центральной районной больнице в поселке Великий Бурлук Купянского района. В результате обстрела побиты фасад, крыша и окна больницы. Эвакуировали 38 человек. 4 человека получили ранения.

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