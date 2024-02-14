Российские захватчики совершили ракетную атаку на поселок Великий Бурлук Харьковской области. Враг снова цинично бил именно по гражданской инфраструктуре.
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Ударили по домам
Первые взрывы в области прогремели примерно в 16:16. Предварительно, противник наносил удары с С-300.
Вражеские снаряды попали в двухэтажный жилой дом и еще один рядом с ним. В двухэтажном доме из 16 квартир 8 разрушены. Повреждения получили также два полицейских автомобиля.
По данным ОВА, пострадали 7 местных гражданских. Одному человеку оказали медпомощь и направили в больницу, двоих спасатели вытащили из-под завалов, оказали первую помощь и госпитализировали.
Под завалами еще находятся люди. Поисково-спасательная работа продолжается.
Позже в ОВА заявили, что удалось из-под завалов спасти одну женщину.
В прокуратуре уже приступили к судебному расследованию по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством. Там заявили о прямом попадании вражеской ракеты у двухэтажного многоквартирного дома. Вторая ракета упала возле частного жилого квартала, есть повреждения домовладений.
По состоянию на 19:00 два человека погибли, еще пятеро – травмированы.
Под завалами продолжают находиться еще люди. Поисково-спасательная операция продолжается.
Последствия очередного военного преступления России / Фото Нацполиция
На Харьковскую область летела ракета
Ранее сегодня, после 14:00 Воздушные силы сообщали о ракетной угрозе Харьковской области и еще нескольких восточных и юго-восточных областей.
В 16:09 стало известно, что на Харьковскую область направляется ракета. Через несколько минут там раздались взрывы.
В то же время под вражеским обстрелом оказалась и Донецкая область. Там оккупанты убили двух человек в результате удара по селу Николаевка в Краматорском районе.
В "Свободе России" пообещали бить по Белгороду за каждый удар по Харькову
- Харьков часто попадает под вражеские обстрелы. Противник периодически наносит удары баллистикой по городу. Сегодня оппозиционное милитарное движение "Свобода России" заявило о намерении отвечать на каждый обстрел Харькова ударом по военным объектам в Белгороде. Как убеждают участники движения, им есть чем бить по Белгороду, ведь у них немало трофейной техники, захваченной в российской армии.
- Легион "Свобода России" подчеркнул, что они будут атаковать исключительно военные объекты в Белгородской области. В то же время, там признали, что очень часто эти объекты расположены вблизи гражданской инфраструктуры. Поэтому легионеры попросили своих поклонников по возможности покинуть регион.