Російські загарбники здійснили ракетну атаку на селище Великий Бурлук, що на Харківщині. Ворог знову цинічно бив саме по цивільній інфраструктурі.

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Вдарили по будинках

Перші вибухи в області пролунали приблизно о 16:16. Попередньо противник завдавав ударів із С-300.

Ворожі снаряди поцілили у двоповерховий житловий будинок та ще один поряд із ним. У двоповерховому будинку з 16 квартир 8 зруйновані. Пошкоджень зазнали також два поліцейські автомобілі.

За даними ОВА, постраждали 7 місцевих цивільних. Одній людині надали меддопомогу та направили до лікарні, двох людей рятувальники витягли з-під завалів, надали першу допомогу і госпіталізували.

Під завалами ще перебувають люди. Пошуково-рятувальна робота триває.

Зверніть увагу! Тим часом в поліції Харківської області повідомили про перших двох загиблих. Там кажуть про 4 постраждалих – трьох чоловіків і жінку. Ще четверо осіб можуть перебувати під завалами, розбір яких триває.

Пізніше в ОВА заявили, що вдалося з-під завалів врятувати одну жінку.

У прокуратурі вже розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Там заявили про пряме влучання ворожої ракети у двоповерховий багатоквартирний будинок. Друга ракета впала у приватному житловому кварталі, є пошкодження домоволодінь.

Станом на 19:00 дві людини загинули, ще пʼятеро — травмовані.

Під завалами продовжують перебувати ще люди. Пошуково-рятувальна операція триває.

Наслідки чергового воєнного злочину Росії / Фото Нацполіція

На Харківщину летіла ракета

Раніше сьогодні після 14:00 Повітряні сили повідомляли про ракетну загрозу для Харківської області та ще кількох східних та південно-східних областей.

О 16:09 стало відомо, що на Харківщину прямує ракета. За кілька хвилин там пролунали вибухи.

Водночас під ворожим обстрілом опинилася й Донеччина. Там окупанти вбили двох людей внаслідок удару по селу Миколаївка у Краматорському районі.

Зверніть увагу! Вночі 31 січня окупанти скинули дві керовані авіабомби по центральній районній лікарні в селищі Великий Бурлук Куп'янського району. Внаслідок обстрілу побило фасад, дах та вікна лікарні. Евакуювали 38 осіб. 4 людини отримали поранення.

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