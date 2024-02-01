Про наслідки російської атаки на лікарню, розповіли в ОВА та Міністерстві внутрішніх справ, передає 24 Канал. На жаль, знову є постраждалі.

До речі Росіяни атакували Харків "Шахедами": є влучання у цивільні об'єкти

Постраждали 4 людей

Росіяни о 21:56 завдали ударів двома керованими авіаційними бомбами по центральній районній лікарні в селищі Великий Бурлук Куп'янського району.

Внаслідок обстрілу пошкоджено фасад, дах та вікна лікарні. Евакуювали 38 осіб, зокрема, 5 працівників ЦРЛ.

Наслідки удару по лікарні / Фото з телеграму Синєгубова, МВС

Синєгубов зазначив, що персонал та пацієнти лікарні встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги. Ті, кому дозволено за показаннями медиків, перебуватимуть на амбулаторному лікуванні з додатковим медичним обстеженням та наглядом.

4 людини постраждали під час ворожого обстрілу по цивільній лікарні,

– повідомили в МВС.

Також зазначили, що рятувальники, поліцейські та працівники екстреної медичної допомоги евакуювали 38 людей. Четверо з них отримали на місці першу медичну допомогу.

Росіяни продовжують терор Харківщини

У середу, 31 січня, окупанти били по Харківщині не лише КАБами. Так, о 23:15 росіяни атакували Харків 4 "Шахедами". Два дрони влучили по території цивільного промислового об'єкта в Основ'янському районі. На щастя, без постраждалих. Ще два ворожі БПЛА збили сили ППО.

Окрім того, артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів області, зокрема: Окіп Богодухівського району, Лук'янці Харківського району, Вовчанськ Чугуївського району, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Піщане Куп'янського району та інші

Авіаційних – Великий Бурлук, Колодязне, Кислівка, Синьківка.

О 23:32 у селі Новоосинове Куп'янського району окупанти завдали артударів. Горіла господарча споруда.

Також о 16:35 окупанти обстріляли Великий Бурлук. Пошкоджено скління, фасад нежитлових приміщень та частково зруйновано неексплуатоване складське приміщення.

О 12:00 у селі Вільча Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.

Наслідки російських обстрілів Харківської області / Фото з телеграму Синєгубова