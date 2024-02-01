Про наслідки російської атаки на лікарню, розповіли в ОВА та Міністерстві внутрішніх справ, передає 24 Канал. На жаль, знову є постраждалі.
До речі Росіяни атакували Харків "Шахедами": є влучання у цивільні об'єкти
Постраждали 4 людей
Росіяни о 21:56 завдали ударів двома керованими авіаційними бомбами по центральній районній лікарні в селищі Великий Бурлук Куп'янського району.
Внаслідок обстрілу пошкоджено фасад, дах та вікна лікарні. Евакуювали 38 осіб, зокрема, 5 працівників ЦРЛ.
Наслідки удару по лікарні / Фото з телеграму Синєгубова, МВС
Синєгубов зазначив, що персонал та пацієнти лікарні встигли зреагувати на сигнал повітряної тривоги. Ті, кому дозволено за показаннями медиків, перебуватимуть на амбулаторному лікуванні з додатковим медичним обстеженням та наглядом.
4 людини постраждали під час ворожого обстрілу по цивільній лікарні,
– повідомили в МВС.
Також зазначили, що рятувальники, поліцейські та працівники екстреної медичної допомоги евакуювали 38 людей. Четверо з них отримали на місці першу медичну допомогу.
Росіяни продовжують терор Харківщини
- У середу, 31 січня, окупанти били по Харківщині не лише КАБами. Так, о 23:15 росіяни атакували Харків 4 "Шахедами". Два дрони влучили по території цивільного промислового об'єкта в Основ'янському районі. На щастя, без постраждалих. Ще два ворожі БПЛА збили сили ППО.
- Окрім того, артилерійських і мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів області, зокрема: Окіп Богодухівського району, Лук'янці Харківського району, Вовчанськ Чугуївського району, Синьківка, Іванівка, Кислівка, Котлярівка, Піщане Куп'янського району та інші
- Авіаційних – Великий Бурлук, Колодязне, Кислівка, Синьківка.
- О 23:32 у селі Новоосинове Куп'янського району окупанти завдали артударів. Горіла господарча споруда.
- Також о 16:35 окупанти обстріляли Великий Бурлук. Пошкоджено скління, фасад нежитлових приміщень та частково зруйновано неексплуатоване складське приміщення.
- О 12:00 у селі Вільча Чугуївського району внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок.
Наслідки російських обстрілів Харківської області / Фото з телеграму Синєгубова
- Об 11:00 обстріляли село Рясне Богодухівського району. Там пошкоджено приватні будинки, складське приміщення, могили на місцевому цвинтарі.