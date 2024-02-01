О последствиях российской атаки на больницу рассказали в ОВА и в Министерстве внутренних дел, передает 24 Канал. К сожалению, снова есть пострадавшие.

Кстати Россияне атаковали Харьков "Шахедами": есть попадания в гражданские объекты

Пострадали 4 человека

Россияне в 21:56 нанесли удары двумя управляемыми авиационными бомбами по центральной районной больнице в поселке Великий Бурлук Купянского района.

В результате обстрела поврежден фасад, крыша и окна больницы. Эвакуировали 38 человек, в частности, 5 работников ЦРБ.

Последствия удара по больнице / Фото из телеграма Синегубова, МВД

Синегубов отметил, что персонал и пациенты больницы успели среагировать на сигнал воздушной тревоги. Те, кому разрешено по показаниям медиков, будут находиться на амбулаторном лечении с дополнительным медицинским обследованием и наблюдением.

4 человека пострадали во время вражеского обстрела по гражданской больнице,

– сообщили в МВД.

Также отметили, что спасатели, полицейские и работники экстренной медицинской помощи эвакуировали 38 человек. Четверо из них получили на месте первую медицинскую помощь.

Россияне продолжают террор Харьковской области

В среду, 31 января, оккупанты били по Харьковской области не только КАБами. Так, в 23:15 россияне атаковали Харьков 4 "Шахедами". Два дрона попали по территории гражданского промышленного объекта в Основянском районе. К счастью, без пострадавших. Еще два вражеских БПЛА сбили силы ПВО.

Кроме того, артиллерийским и минометным обстрелов врага подверглись около 20 населенных пунктов области, в частности: Окоп Богодуховского района, Лукьянцы Харьковского района, Волчанск Чугуевского района, Синьковка, Ивановка, Кисловка, Котляровка, Песчаное Купянского района и другие.

Авиационных – Великий Бурлук, Колодезное, Кисловка, Синьковка.

В 23:32 в селе Новоосиново Купянского района оккупанты нанесли артудары. Горела хозяйственная постройка.

Также в 16:35 оккупанты обстреляли Великий Бурлук. Повреждено остекление, фасад нежилых помещений и частично разрушено неэксплуатируемое складское помещение.

В 12:00 в селе Вильча Чугуевского района в результате обстрела поврежден частный дом.

Последствия российских обстрелов Харьковской области / Фото из телеграма Синегубова