Врачи делают все возможное, чтобы спасти пострадавших

Российская армия своим смертоносным снарядом цинично убила 21 человека, еще 39 местных жителей получили ранения. О состоянии пострадавших рассказал в эфире национального телемарафона пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук, сообщает 24 канал.

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Некоторые люди находятся в тяжелом состоянии. Среди них 2 ребенка. Надеюсь, что нашим врачам удастся сделать все сверхвозможное сегодня, чтобы спасти этих детишек и всех других раненых поставить на ноги,

– подчеркнул Братчук.

Он добавил, что сегодня в Одесской области объявлен траур по погибшим 1 июля. Все развлекательные мероприятия и спортивные сореанования запрещены. Кроме того, на зданиях нужно спустить государственные флаги.

Что известно об ударе по Одесчине

Ночью 1 июля российская армия запустила из самолетов стратегической авиации 3 ракеты Х-22. Летели они в Белгород-Днестровский район Одесской области из Черного моря.

Смертоносные снаряды атаковали жилую 9-этажку и 2 базы отдыха в селе Сергеевка. Сразу после удара количество погибших постоянно увеличивалось, ведь под завалами находили тела.

В офисе генпрокурора рассказали, что жертвой российского удара стал 10-летний мальчик. Среди пострадавших есть дети 4 и 17 лет.

На кровавые действия государства-агрессора отреагировали в Европейском Союзе. У канцлера Германии Олафа Шольца заявили, что это "не по-человечески и цинично".

Смотрите видео о разборе завалов 9-этажки в Сергеевке: