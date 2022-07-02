Лікарі роблять все можливе, щоб врятувати постраждалих

Російська армія своїм смертоносним снарядом цинічно вбила 21 людину, ще 39 місцевих мешканців зазнали поранень. Про стан потерпілих розповів в ефірі національного телемарафону речник Одеської ОВА Сергій Братчук, повідомляє 24 канал.

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Деякі люди перебувають у важкому стані. Серед них 2 дитини. Сподіваюся, що нашим лікарям вдасться зробити все надможливе на сьогодні, щоб врятувати цих діточок і всіх інших поранених поставити на ноги,
– наголосив Братчук.

Він додав, що сьогодні в Одеські області оголошений день жалоби за загиблими 1 липня. Усі розважальні заходи та спортивні змагання заборонені. Крім того, на будівлях потрібно спустити державні прапори.

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