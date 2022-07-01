Розпорядження про день жалоби підписав голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко. Так, у суботу в регіоні потрібно опустити державні прапори на будівлях місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій.

До теми Там мешкали понад 150 людей: сумні кадри зі зруйнованої 9-поверхівки в Сергіївці

Крім того, у цей день:

слід утриматися від розважально-концертних заходів,

не можна проводити спортивні змагання,

потрібно внести відповідні зміни до програм теле- та радіопередач на регіональному та місцевому рівнях.

Що відомо про обстріл Сергіївки

Уночі 1 липня російські літаки стратегічної авіації запустили з Чорного моря 3 ракети Х-22. Смертоносні снаряди влучили у 9-поверховний житловий будинок та 2 бази відпочинку у селі Сергіївка, що у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Кількість жертв постійно збільшується, адже під завалами перебувають люди. Наразі відомо про 20 загиблих (16 мешканців багатоповерхівки та 4 – баз відпочинку). Крім того, 38 людей зазнали поранень. Серед них є діти та вагітна жінка.

За даними Офісу генпрокурора, внаслідок атаки загинув 10-річний хлопчик. Дитина віком 4 роки та 17-річний підліток зазнали поранень.

Росіяни продовжують цинічно брехати про свої злочини. Так, міноборони держави-агресорки заявило, що атакувало "радіолокаційну станцію виявлення повітряних цілей".

До теми дивіться відео про наслідки обстрілів Одеської області: