Местных жителей призвали запастись водой и экономно использовать электроэнергию даже во времена подачи. О последствиях обстрела Сумщины сообщил городской голова Николай Нога.

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Россияне обстреляли Сумскую область

Утром по Шосткинскому району российские войска нанесли ракетно-авиационный удар.

Сегодня утром, 21 июля враг нанес ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинской общины! Беспилотники разрушили два объекта теплообеспечения,

– написал городской голова Шостки.

Разрушениям также подверглись два жилых дома и ряд помещений социального значения. Сейчас аварийные службы уже проводят восстановительные работы.

Кстати, оперативные детали вражеской атаки – в нашем телеграмме.

Этой ночью россияне атаковали Украину тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области и Крыма, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской области и 39-ю ударными БпЛА типа с трех направлений.

ПВО удалось сбить 35 вражеских "Шахедов". Управляемые авиационные ракеты Х-59/69 также не достигли своих целей.