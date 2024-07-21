Был нанесен удар по объектам критической инфраструктуры. Под удар попал Шосткинский район.
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Последствия атаки уточняются
Утром по Шосткинскому району россияне нанесли ракетно-авиационный удар.
Сегодня утром, 21 июля, враг нанес ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района,
– отчитались в Сумской ОВА.
Там также добавили, что на месте атаки работают все необходимые службы.
Пока других деталей об ударе на Сумщине нет. "Последствия вражеской атаки уточняются", – говорят в ОВА.
К слову, сегодня ночью россияне пытались атаковать Киев "Шахедами". К счастью, все БПЛа были уничтожены на подступах к городу. Разрушений и пострадавших в столице нет.