Был нанесен удар по объектам критической инфраструктуры. Под удар попал Шосткинский район.

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Последствия атаки уточняются

Утром по Шосткинскому району россияне нанесли ракетно-авиационный удар.

Сегодня утром, 21 июля, враг нанес ракетно-авиационный удар по объектам критической инфраструктуры Шосткинского района,

– отчитались в Сумской ОВА.

Там также добавили, что на месте атаки работают все необходимые службы.

Пока других деталей об ударе на Сумщине нет. "Последствия вражеской атаки уточняются", – говорят в ОВА.

К слову, сегодня ночью россияне пытались атаковать Киев "Шахедами". К счастью, все БПЛа были уничтожены на подступах к городу. Разрушений и пострадавших в столице нет.