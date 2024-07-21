В ночь на 21 июля враг запустил 29 "Шахедов". По ним работали силы противовоздушной обороны.

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Сколько "Шахедов" сбили

Ночью на 21 июля 2024 года враг также нанес удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Курской области и Крыма, двумя управляемыми авиационными ракетами Х-59/69 из воздушного пространства Курской области и 39-ю ударными БпЛА типа с трех направлений. Дроны запускали из Курска, Приморско-Ахтарска и Крыма.

Этой ночью противовоздушной обороне удалось сбить 35 вражеских ударных БпЛА типа "Шахед". Также, благодаря активному противодействию, вражеские управляемые авиационные ракеты Х-59/69 не достигли своих целей.

Кроме этого, радиотехнические войска Воздушных Сил обнаружили и осуществили сопровождение воздушных целей в более чем 10 областях Украины. К отражению воздушного нападения привлекли подразделения мобильных огневых групп всех Сил обороны Украины, а также зенитные ракетные войска и РЭБ Воздушных Сил.

В Воздушных силах также отметили, что силы ПВО работали в Сумской, Полтавской, Киевской, Черниговской, Херсонской, Днепропетровской, Донецкой, Николаевской, Одесской, Черкасской областях.