Вночі проти 21 липня ворог запустив 29 "Шахедів". По них працювали сили протиповітряної оборони.

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Скільки "Шахедів" збили

Вночі на 21 липня 2024 року ворог також завдав удару трьома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області та Криму, двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 із повітряного простору Курської області та 39-ма ударними БпЛА типу із трьох напрямків. Дрони запускали із Курська, Приморсько-Ахтарська та Криму.

Цієї ночі протиповітряній обороні вдалося збити 35 ворожих ударних БпЛА типу "Шахед". Також, завдяки активній протидії, ворожі керовані авіаційні ракети Х-59/69 не досягли своїх цілей.

Крім цього, радіотехнічні війська Повітряних Сил виявили та здійснили супровід повітряних цілей у понад 10 областях України. До відбиття повітряного нападу залучили підрозділи мобільних вогневих груп усіх Сил оборони України, а також зенітні ракетні війська та РЕБ Повітряних Сил.

У Повітряних силах також наголосили, що сили ППО працювали у Сумській, Полтавській, Київській, Чернігівській, Херсонській, Дніпропетровській, Донецькій, Миколаївській, Одеській, Черкаській областях.