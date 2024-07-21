У місцевих телеграм-каналах окупанти бідкаються, що Крим буцімто атакують ракетами. Також в мережі повідомляють про роботу російської "пе-ве-о", передає 24 Канал.

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У Криму ранок почався з вибухів

Близько о 07:40 окупанти оголосили повітряну тривогу в Криму. Так, спочатку небезпека була лише для Севастополя. Однак швидко вона поширилася й на весь півострів.

Телеграм-канал "Кримський вітер" також писав, що окрема тривога лунала й у військових частинах. Згодом окупанти у місцевих телеграм-каналах повідомили, що Крим буцімто атакують ракетами ATACMS.

Вже о 07:45 місцеві жителі заявили про потужні вибухи. Так, спочатку вони пролунали в Джанкойському районі. За кілька хвилин гучно було в Красногвардійському та Красноперекопському районах.

Окрім того, у мережі пишуть, що у Джанкої буцімто працює "пе-ве-о" загарбників. Цікаво, що над селом Новостепне після потужних вибухів здіймається густий дим.

Станом на 08:10 в Криму пролунав відбій тривоги.

Так званий "губернатор" Севастополя Міхаіл Развожаєв наразі ніяк не коментував вибухи в Криму.