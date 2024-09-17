Об этом сообщил представитель оперативно-стратегической группировки войск "Северск" Вадим Мисник. По его словам, оккупанты изменили тактику, чтобы защитить приграничье.

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Обстрелы Сумщины усиливаются

Это просто дело времени, когда они все это будут сбрасывать на нас. Или здесь, или в другом городе. Но они будут бить по Украине, все, что у них есть, весь арсенал применяя,

– сказал спикер ОТУВ "Северск".

Он добавил, что оккупанты действуют из-за страха и с целью защитить приграничные регионы.

Кроме того, он подчеркнул, что российские военные уменьшили количество минометных обстрелов приграничья Сумщины, а также прекратили обстреливать КАБами Харьковщину.

"Мы уже не замечаем: или значительно уменьшилось, или вообще отсутствуют в некоторых регионах у нас обстрелы из минометов. Такого как и ближнего боя, так буквально несколько километров – мы не даем врагу такой возможности..." – сказал он.

По словам Мысника, обстрелы Сумщины прекращались, когда враг попытался вести наступательные действия на Харьковском направлении.

"Они где-то должны что-то делать, но в другом месте это совсем прекращается. С началом Курской операции нашей ситуация поменялась до наоборот. То есть на Харьковщине говорят, что там прекратились обстрелы КАБами, где они Волчанск сравняли с землей и другие населенные пункты, а усилились именно на Сумском", – пояснил он.

Напомним, что в ночь на 17 сентября оккупанты массированно атаковали "Шахедами" Сумы. В результате атаки в городе исчез свет, есть проблемы с водой.