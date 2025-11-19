Прямо во время спасения раненых: осколок попал в авто скорой на месте прилета в Тернополе

В Тернополе на месте прилета возле одной из многоэтажек после вражеской атаки 19 ноября осколок попал в машину скорой помощи. Это произошло, когда медики забирали раненых.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "20 минут".

К теме В Тернополе под завалами до сих пор есть люди, спасатели продолжают поиски, – Зеленский

Что известно о попадании осколка в авто скорой в Тернополе?

Гендиректор Центра экстренной медицинской помощи Тернопольского облсовета Александр Рипка рассказал, что 27 бригад скорой помощи работали на местах прилетов в Тернополе 19 ноября.

В один из автомобилей скорой прилетел осколок – разбило лобовое стекло. Медики не пострадали,

– отметил Рипка.

Он также подчеркнул, что информацию о точном количестве госпитализированных людей вследствие вражеской атаки по Тернополю еще уточняют.

Стоит отметить, что по состоянию на вечер 19 ноября в целом в Тернополе в результате российской атаки погибли 26 человек, еще 93 – получили ранения. Среди травмированных и жертв есть дети. Не исключено, что количество погибших и раненых может увеличиться, ведь спасательные работы на месте еще продолжаются, а соответствующие службы ищут людей под завалами.

Что известно о вражеском ударе по Тернополю 19 ноября?