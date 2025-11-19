Прямо під час порятунку поранених: уламок влучив в авто швидкої на місці прильоту в Тернополі

У Тернополі на місці прильоту біля однієї з багатоповерхівок після ворожої атаки 19 листопада уламок влучив в автівку швидкої допомоги. Це сталося, коли медики забирали поранених.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "20 хвилин".

Що відомо про влучання уламка в авто швидкої у Тернополі?

Гендиректор Центру екстреної медичної допомоги Тернопільської облради Олександр Ріпка розповів, що 27 бригад швидкої допомоги працювали на місцях прильотів у Тернополі 19 листопада.

В один з автомобілів швидкої прилетів уламок – розбило лобове скло. Медики не постраждали,

– зазначив Ріпка.

Він також підкреслив, що інформацію стосовно точної кількості госпіталізованих людей унаслідок ворожої атаки по Тернополю ще уточнюють.

Варто зазначити, що станом на вечір 19 листопада загалом у Тернополі внаслідок російської атаки загинули 26 осіб, ще 93 – зазнали поранень. Серед травмованих і жертв є діти. Не виключено, що кількість загиблих і поранених може збільшитися, адже рятувальні роботи на місці ще тривають, а відповідні служби шукають людей під завалами.

Що відомо про ворожий удар по Тернополю 19 листопада?