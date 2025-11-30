Место скорби и тишины: как выглядит 9-этажка в Тернополе через неделю после атаки

Российская армия 19 ноября массированно атаковала Тернополь, попав ракетами прямо по многоэтажке. В сети появились фото, как выглядит этот дом сейчас, а также что происходит вблизи него.

Снимками в социальной сети Threads поделился пользователь Тарас Петрицын, пишет 24 Канал.

К теме "Меня отбросило просто в сторону": пострадавшая от атаки России на Тернополь рассказала о пережитом

Как выглядит поврежденная атакой многоэтажка в Тернополе?

Через неделю после атаки в сети появились фото с 9-этажным домом на Василия Стуса. На кадрах можно увидеть, что из-за вражеской атаки здание существенно пострадало и буквально сложилось, как домино.

Фасад дома остался с копотью, а кирпич был просто разрушен. К месту трагедии люди продолжают сносить лампадки, цветы и детские игрушки, чтобы почтить память погибших из-за циничной вражеской атаки, в частности детей.

Как выглядит многоэтажка в Тернополе, куда прилетело 19 ноября / Фото Тараса Петрицына

Кроме того, в Тернополе появился мурал, посвященный погибшим в результате российской атаки детям. Граффити, на котором ребенок защищает игрушки от российской ракеты, создал художник Андрей Ермоленко.

Художник отметил, что для него эта работа – "крик о помощи к мировому сообществу".

Девочка, которая защищает свои игрушки, это то самое дорогое, что у нее есть. Это мой крик о помощи. Я как художник могу с помощью своего творчества говорить об этом,

– отметил Ермоленко.

Мурал, посвященный трагедии в Тернополе 19 ноября / Фото из инстаграма Андрея Ермоленко

Сам мурал был создан неподалеку от 9-этажки на улице Стуса.

Кстати, недавно стало известно, что исполком Тернополя принял решение снести дом на улице Василия Стуса, 8, который пострадал от российской ракеты. Жители дома могут получить денежную компенсацию по государственной программе "еВідновлення".

Что известно о вражеской атаке на Тернополь 19 ноября?