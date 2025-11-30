Місце скорботи та тиші: який вигляд має 9-поверхівка у Тернополі через тиждень після атаки

Російська армія 19 листопада масовано атакувала Тернопіль, влучивши ракетами просто по багатоповерхівці. У мережі з'явилися фото, який вигляд має цей будинок зараз, а також що відбувається поблизу нього.

Знімками у соціальній мережі Threads поділився користувач Тарас Петрицин, пише 24 Канал.

До теми "Мене відкинуло просто вбік": постраждала від атаки Росії на Тернопіль розповіла про пережите

Який вигляд має пошкоджена атакою багатоповерхівка в Тернополі?

Через тиждень після атаки у мережі з'явилися фото з 9-поверховим будинком на Василя Стуса. На кадрах можна побачити, що через ворожу атаку будівля суттєво постраждала і буквально склалася, як доміно.

Фасад будинку залишився із кіптявою, а цегла була просто зруйнована. До місця трагедії люди продовжують зносити лампадки, квіти та дитячі іграшки, щоб ушанувати пам'ять загиблих через цинічну ворожу атаку, зокрема дітей.

Який вигляд має багатоповерхівка у Тернополі, куди прилетіло 19 листопада / Фото Тараса Петрицина

Окрім того, у Тернополі з'явився мурал, присвячений загиблим внаслідок російської атаки дітям. Графіті, на якому дитина захищає іграшки від російської ракети, створив художник Андрій Єрмоленко.

Митець зазначив, що для нього ця робота – "крик про допомогу до світової спільноти".

Дівчинка, яка захищає свої іграшки, це те найдорожче, що у неї є. Це мій крик про допомогу. Я як художник можу за допомогою своєї творчості говорити про це,

– зазначив Єрмоленко.

Мурал, присвячений трагедії у Тернополі 19 листопада / Фото з інстаграму Андрія Єрмоленка

Сам мурал був створений неподалік 9-поверхівки на вулиці Стуса.

До речі, нещодавно стало відомо, що виконком Тернополя ухвалив рішення знести будинок на вулиці Василя Стуса, 8, який постраждав від російської ракети. Жителі будинку можуть отримати грошову компенсацію за державною програмою "єВідновлення".

Що відомо про ворожу атаку на Тернопіль 19 листопада?