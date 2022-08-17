На момент обстрела в доме находилась семья из 3 человек. Все они получили ранения, в том числе и 6-летний ребенок.
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Обстрелы Донецкой области
Глава Донецкой ОВА Павел Кириленко рассказал, что россияне продолжают обстрелы прифронтовых общин от Курахово до Торецка. В частности, на Донецком направлении под огнем российской армии оказались Авдеевская, Очеретинская и Кураховская общины:
- В Авдеевке ночью были единичные прилеты в старый город, а под утро – в центр и возле коксохимического завода;
- в Очеретинской общине враг обстрелял Пески и Невельское. Последствия еще устанавливают;
- в Кураховской общине под завалами дома оказался мужчина. В настоящее время идет спасательная операция;
- В Нововодмитровке россияне своими обстрелами повредили лицей и 8 частных домов. К счастью, обошлось без пострадавших;
- под утро оккупанты открыли огонь по Дружковке. Около 10 частных домов полностью разрушены.
Россия несет смерть и разрушение. За все будут отвечать,
– подчеркнул Кириленко.
Последствия обстрелов Донецкой области 16 августа / Фото Павла Кириленко
Что известно о жертвах
Только за вчера путинские солдаты убили 2 гражданских человека – в Авдеевке и Зайцево. Еще 7 жителей Донецкой области получили ранения.
Всего с 24 февраля враг убил 736 гражданских людей в регионе, а 1 912 – получили ранения из-за действий россиян. Заметим, что это количество указано без учета Мариуполя и Волновахи, ведь сейчас невозможно установить точное число убитых и раненых.
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