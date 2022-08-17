На момент обстрілу в будинку перебувала сім'я з 3 людей. Усі вони зазнали поранень, зокрема й 6-річна дитина.

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Обстріли Донецької області

Голова Донецької ОВА Павло Кириленко розповів, що росіяни продовжують обстріли прифронтових громад від Курахового до Торецька. Зокрема, на Донецькому напрямку під вогнем російської армії опинилися Авдіївська, Очеретинська та Курахівська громади:

В Авдіївці вночі були поодинокі прильоти у старе місто, а під ранок – у центр та в біля коксохімічного заводу;

в Очеретинській громаді ворог обстріляв Піски та Невельське. Наслідки ще встановлюють;

у Курахівській громаді під завалами будинку опинився чоловік. Наразі триває рятувальна операція;

У Новодмитрівці росіяни своїми обстрілами пошкодили ліцей та 8 приватних будинків. На щастя, минулося без постраждалих;

під ранок окупанти відкрили вогонь по Дружківці. Близько 10 приватних будинків повністю зруйновані.

Росія несе смерть і руйнування. За все будуть відповідати,

– наголосив Кириленко.

Наслідки обстрілів Донецької області 16 серпня / Фото Павла Кириленка

Що відомо про жертв

Лише за вчора путінські солдати вбили 2 цивільних людей – в Авдіївці та Зайцевому. Ще 7 мешканців Донецької області зазнали поранень.

Загалом з 24 лютого ворог вбив 736 цивільних людей в регіоні, а 1 912 – зазнали поранень через дії росіян. Зауважимо, що ця кількість вказана без врахування Маріуполя та Волновахи, адже там зараз неможливо встановити точне число вбитих та поранених.

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