Эти действия оккупантов квалифицировали как террористический акт, повлекший тяжкие последствия. Об этом заявили следователи СБУ.

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Обстрел Трехизбенки квалифицировали как теракт

Следователи СБУ открыли уголовное дело по статье "террористический акт" по факту очередного обстрела гражданских объектов прифронтового села Трехизбенка на Луганщине, совершенного накануне российскими оккупационными войсками,

– заявили в ведомстве.

Служба безопасности Украины установила, что враг:

вечером 27 октября обстрелял населенный пункт из запрещенной минскими договоренностями крупнокалиберных пушек;

из-за этого повреждения получили 5 домов местных жителей, полностью разрушен частный гараж;

кроме того, возник пожар, в результате которого выгорело 1,5 гектара сухой травы;

повреждена линия электросетей, в результате чего без света остались более 200 домов.

СБУ продолжает неотложные следственные действия по уголовному делу по факту террористического акта, повлекшего тяжкие последствия.

Обратите внимание! По этой статье виновным грозит заключение от 7 до 12 лет с конфискацией имущества или без такового.

Сейчас следователи СБУ документируют обстоятельства преступления и причиненный вред, опрашивают свидетелей и очевидцев, отработают показания потерпевших.

СБУ квалифицировала обстрел Трехизбенки на Донбассе как теракт / Фото ООС, ОТГ "Север"

Кстати, только с начала 2021 года в Луганской области по фактам обстрелов территории Украины, совершенных российско-террористическими войсками, СБУ открыла уже более 70 уголовных дел.

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