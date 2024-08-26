Утром 26 августа россияне в очередной раз совершили массовую ракетную атаку на Украину, в результате чего, в некоторых городах повреждены объекты инфраструктуры. Однако одну из ракет удалось сбить бойцам Закарпатского 650-го отдельного зенитно-пулеметного батальона ВСУ.
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Бойцы эффектно ликвидировали российскую ракету
Закарпатский 650-й отдельный зенитно-пулеметный батальон ВСУ сбивает крылатую ракету на границе нашей и Львовской областей,
– говорится в сообщении к видео.
Вражеская ракета направлялась в Закарпатье.
К слову, оперативно об атаке – в нашем телеграмм-каналі.
Заметим, что во время обстрела был атакован энергетический объект на Львовщине. Из-за этого в регионе частично возникли перебои с электроснабжением.