Утром 26 августа россияне в очередной раз совершили массовую ракетную атаку на Украину, в результате чего, в некоторых городах повреждены объекты инфраструктуры. Однако одну из ракет удалось сбить бойцам Закарпатского 650-го отдельного зенитно-пулеметного батальона ВСУ.

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Бойцы эффектно ликвидировали российскую ракету

Закарпатский 650-й отдельный зенитно-пулеметный батальон ВСУ сбивает крылатую ракету на границе нашей и Львовской областей,

– говорится в сообщении к видео.

Вражеская ракета направлялась в Закарпатье.

К слову, оперативно об атаке – в нашем телеграмм-каналі.

Заметим, что во время обстрела был атакован энергетический объект на Львовщине. Из-за этого в регионе частично возникли перебои с электроснабжением.