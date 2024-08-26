Зранку 26 серпня росіяни вчергове здійснили масову ракетну атаку на Україну, внаслідок чого, в деяких містах пошкоджені об'єкти інфраструктури. Однак одну з ракет вдалося збити бійцям Закарпатського 650-го окремого зенітно-кулеметного батальйону ЗСУ.

Дивіться також Майже невловимі: що відомо про ракети Х-22/Х-32, які Росія знову запустила по Україні

Бійці ефектно ліквідували російську ракету

Закарпатський 650-й окремий зенітно-кулеметний батальйон ЗСУ збиває крилату ракету на межі нашої та Львівської областей,

– йдеться в повідомленні до відео.

Ворожа ракета прямувала до Закарпаття.

До слова, оперативно про атаку – у нашому телеграм-каналі.

Зауважимо, що під час обстрілу було атаковано енергетичний об'єкт на Львівщині. Через це у регіоні частково виникли перебої з електропостачанням.