Зранку 26 серпня росіяни вчергове здійснили масову ракетну атаку на Україну, внаслідок чого, в деяких містах пошкоджені об'єкти інфраструктури. Однак одну з ракет вдалося збити бійцям Закарпатського 650-го окремого зенітно-кулеметного батальйону ЗСУ.
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Бійці ефектно ліквідували російську ракету
Закарпатський 650-й окремий зенітно-кулеметний батальйон ЗСУ збиває крилату ракету на межі нашої та Львівської областей,
– йдеться в повідомленні до відео.
Ворожа ракета прямувала до Закарпаття.
До слова, оперативно про атаку – у нашому телеграм-каналі.
Зауважимо, що під час обстрілу було атаковано енергетичний об'єкт на Львівщині. Через це у регіоні частково виникли перебої з електропостачанням.