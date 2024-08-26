Вночі і вранці країна-агресорка випустила по нашій країні десятки ракет та "Шахедів". Вибухи лунали у багатьох регіонах. В Україні вводять екстрені відключення світла.

Дивіться також Коштуватиме їм дорого, – у Зеленського прокоментували масовану атаку по Україні

Які міста лишилися безсвітла

Так, у Києві розгортають Пункти Незламності за вказівкою "Укренерго" через введення екстрених відключень світла. Через знеструмлення в Одесі тимчасово призупинили роботу трамваїв та тролейбусів.

На Вінниччині без електроенергії Турбівська, Липовецька та Барська громади. У Хмельницькому теж зникла електрика

Можливі перебої з електропостачанням у Львові. Наразі невідомо, коли в Житомирі відновлять електропостачання.

Через удар по об'єкту енергетичної інфраструктури знеструмлені населені пункти у Рівненському районі.

Де немає води

Через атаку російської армії по енергетичній системі України в Чернігові можуть виникнути перебої з водопостачанням. "Чернігівводоканал" зараз переводить підстанції та очисні на резервне живлення.

Хмельницькводоканал виконує перехід роботи насосних станцій на резервне живлення. Водопостачання обмежуватися не буде, – повідомили у водоканалі.

Води немає у Шевченківському, Святошинському, Солом’янському та Голосіївському районах Києва.

Енергетики та комунальні служби відновили роботу обладнання водопостачання на правому березі столиці. Протягом години тиск в житлових будинках вийде на оптимальні параметри,

– йдеться у повідомлення Віталія Кличка.

Також без води залишився Житомир.

У Житомирі після відбою планують увімкнути водопостачання на дві години. Про це повідомив Житомирський міський голова Сергій Сухомлин. За його словами, водоканал дві години працюватиме на генераторах, аби городяни зробили запас води. Наступний раз водопостачання увімкнуть з 19:00 до 22:00. 27 серпня воду зранку увімкнуть з 06:00 до 09:00.

Через влучання в області у Львові можуть виникнути перебої з водопостачанням, допоки підстанції не перейдуть на резервне живлення, повідомив мер міста Андрій Садовий.