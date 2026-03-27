Украинские города атаковали более 100 вражеских БпЛА: сколько целей сбила ПВО и где есть попадания

В ночь на 27 марта враг терроризировал украинские города ударными беспилотниками. Большинство вражеских целей удалось сбить силам ПВО, однако зафиксировано попадание.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

С 18:00 26 марта и до утра 27 марта враг направил на украинские мирные города 102 беспилотника различного типа, в частности "Герберы" и "Италмасы". "Шахедов" из них – около 60.

Вражеские цели летели из Курска, Орла, Миллерово, Приморско-Ахтарска, что в России и Гвардейского на ВОТ Крыма.

По состоянию на 8:30 авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины сбили или обезвредили 93 вражеских дрона на севере, юге и востоке страны.

К сожалению, на 8 локациях зафиксировано попадание российских целей, еще на четырех – падения обломков.

К слову, в некоторых регионах Украины до сих пор продолжается угроза удара БпЛА, поэтому призываем не пренебрегать тревогой и занять безопасные места.

