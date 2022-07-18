Татьяна Печончик – правозащитница, представительница Центра по правам человека ZMINA – объяснила, почему журналисты не имели права освещать такие кадры по обстрелу Винницы сразу после трагедии. Об этом она рассказала 24 каналу.
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По ее словам, это нарушает стандарты профессиональной журналистики.
Это совершенно недостойный поступок со стороны журналиста, возможно, не обладающего не только профессиональной этикой. Вопрос и в том, насколько по-человечески такое делать,
– отметила Печончик.
С одной стороны понятно, что война сопровождается болью и страданиями. Очень важно это показывать миру. В то же время нужно относиться нравственно и с уважением к чувствам пострадавших.
"Именно в этом случае, когда сняли в реанимации видео-реакцию мамы на известие о смерти девочки, тем самым сообщив о смерти – чрезвычайно травмирующее обстоятельство. Такого не должно происходить в СМИ", – подчеркнула она.
Рекомендации по защите конфиденциальности в работе СМИ: ключевое
- СМИ должны в любом случае избегать интервью с лицами, лишенными должного понимания или на которых серьезно повлияли обстоятельства.
- Кроме того, СМИ не должны проводить фото- или видеосъемку лиц, от которых нельзя ожидать разумного свободного согласия, как, например, когда они находятся под стрессом в отделении неотложной помощи.
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16 июля 2022 года фиксер итальянского телеканала RAI News 24 Антон Кудинов выложил на своей странице в фейсбук видео интервью с Ириной Дмитриевой. Во время ракетного удара по Виннице 14 июля она потеряла дочь и сама получила тяжелые ранения.
Интервью записывала корреспондентка того же канала в реанимационном отделении.
Медиагруппа во время съемок дала в руки женщины телефон с видео живой девочки и фиксировала на камеру ее реакцию на это видео и на известие о смерти собственного ребенка.
Родственники пострадавшей заявили, что не давали согласия на это интервью.
Жертвами атаки на Винницу стали еще двое детей
- российские оккупанты утром 14 июля тремя ракетами типа "Калибр" атаковали Винницу. войска агрессора запустили ракеты из акватории Черного моря.
- Снаряды попали в медицинский центр и Дом быта "Юбилейный". В результате обстрела известно, что 24 человека погибли. Еще одна – до сих пор считается пропавшей без вести.
- Среди убитых россиянами трое детей: 4-летняя девочка Лиза и двое мальчиков. 7-летний Максим погиб в медицинском центре, а другой 8-летний мальчик ждал своего дядю в припаркованном автомобиле и попал под вражеский огонь.
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