Воспоминаниями и последствиями страшного ночного обстрела поделилась местная жительница Валентина корреспондентами "Мы-Украина", передает 24 Канал.

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Как Винничане пережили российскую атаку?

Под российским дроновым обстрелом обстрелом ночью 16 июля оказалась Винницкая область. Здесь зафиксировано попадание в два гражданских объекта и несколько жилых домов.

Одна из жительниц, чей дом пострадал от обстрела, рассказала, как вместе с семьей слышала шум, выстрелы, а затем – взрыв. В доме повылетали окна, а стекло посыпалось прямо в комнаты.

Разбили все... Мы так старались, такой ремонт был, мы так много вложили с детьми денег. Я говорила, что когда-то старость доживать в славном доме. Они (россияне – 24 Канал) нам все разрушили,

– рассказала Валентина.

Жительница Винницкой области эмоционально отреагировала на атаку: смотрите видео

По данным ГСЧС, в результате обстрела Винницкой области пострадали по меньшей мере 8 человек. Большинство из них получили ожоги. Несколько человек находятся в тяжелом состоянии.

Также повреждены по меньшей мере четыре частных жилых дома. Один из них почти разрушен.

Под вражеской атакой также был Кривой Рог. Туда летели 28 "Шахедов" и одна баллистическая ракета. В результате удара разрушен промышленный объект, а часть районов города осталась без электроснабжения.

Во время атаки пострадал 17-летний юноша. Он получил тяжелое ранение, поэтому медики борются за его жизнь.