Спогадами та наслідками страшного нічного обстрілу поділилась місцева жителька Валентина з кореспондентами "Ми-Україна", передає 24 Канал.

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Як Вінничани пережили російську атаку?

Під російським дроновим обстрілом уночі 16 липня опинилась Вінницька область. Тут зафіксовано влучання у два об'єкти цивільної інфраструктури та кілька житлових будинків.

Одна з мешканок, чий будинок постраждав від обстрілу, розповіла, як разом із родиною чула шум, постріли, а потім – вибух. У будинку повилітали вікна, а скло посипалось прямо у кімнати.

Розбили все… Ми так старалися, такий ремонт був, ми так багато вклали з дітьми грошей. Я казала, що колись старість доживати у славній хаті. Вони (росіяни – 24 Канал) нам все зруйнували,

– розповіла Валентина.

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За даними ДСНС, внаслідок обстрілу Вінниччини постраждали щонайменше 8 людей. Більшість з них отримали опіки. Кілька людей перебувають у важкому стані.

Також пошкоджено щонайменше чотири приватні житлові будинки. Один з них майже зруйновано.

Під ворожою атакою також був Кривий Ріг. Туди летіли 28 "Шахедів" і одна балістична ракета. Унаслідок удару зруйновано промисловий об'єкт, а частина районів міста залишилася без електропостачання.

Під час атаки постраждав 17-річний юнак. Він дістав важке поранення, тому медики борються за його життя.