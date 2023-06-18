Впоследствии представитель президента ЮАР "не увидел" массированную ракетную атаку на Киев, однако сам президент ЮАР Сирил Рамафоса во время пресс-конференции заявил, что таки слышал взрывы. На инцидент отреагировали в Киеве и США, пишет 24 Канал.

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Блинкен прокомментировал обстрел Россией во время визита делегации

Госсекретарь США заявил, что при обстреле в Украине находились представители шести или семи африканских стран, которые также пытаются продвигать мирное предложение.

Я бы отметил ужасную иронию того факта, что пока они были в Киеве, на украинскую столицу посыпалось еще больше российских ракет,

– заявил на брифинге Энтони Блинкен.

Чиновник также отметил, что они поддерживают мирные инициативы других стран, однако только те, цель которых – установление справедливого и крепкого мира.

"Но, как и в случае со многими странами, мы хотим убедиться, что никто не подливает масла в огонь, разжигаемый Россией", – заверил госсекретарь США.

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Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона заявил, что африканская делегация не имела цели по урегулированию конфликта и найти решение. Советник Ермака объяснил, что это не было их задачей, уровнем и субъектностью.

Вторая составляющая – они просто хотят побыть в информационной составляющей, в информационной повестке дня. Здесь мы выходим на ключевые цели – они хотят решить свои личные вопросы,

– объяснил Подоляк.

По его словам, страны Африки хотят получить больше ресурсов, прежде всего, от России в том же числе, решить вопросы поставок крупнопродовольственных товаров, получить дополнительные гарантии по поставкам старой советской техники от России.

"И главное – выполнить определенные информационные задачи в пользу России. И то, что они "не видели", чтобы здесь ракеты летали вообще, это абстракция, это все фикция и так далее – это была попытка примитивно доиграть игру информационного типа", – пояснил Подоляк.

По его словам, перед Путиным они не будут говорить, мол, понимаете ли вы, что такое международное право, что вы находитесь на территории другой страны, что там гражданское население атакуется вашими крылатыми ракетами, потому что у вас нет высокоточного оружия.

Михаил Подоляк объяснил, что сейчас Украина может позволить себе об этом говорить публично. Потому что важно расставить акценты, пока у Киева эта субъектность есть.

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