Это 24 Каналу прокомментировал политолог Олег Лесной. По его мнению, члены делегации сделали политическое заявление, чтобы когда они приедут в Санкт-Петербург 17 июня, не пришлось ничего объяснять.

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"Это демонстрирует инфантильность и несамостоятельность этой делегации. Не услышать и не увидеть они не могли. Они осознавали риски", – сказал Лесной.

Эта поездка изначально была мертворожденной, ведь любой справедливый мир должен базироваться на украинских основах.

Обратите внимание! Лидеры африканских государств прибыли в Киев, чтобы представить собственный "мирный план" насчет войны России против Украины. Речь идет о скорейшем возобновлении переговоров между странами. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что любые переговоры возможны только после вывода российских войск со всей территории нашего государства.

В чем преимущества визита

Прежде всего позитивно то, что Украина приняла делегацию ЮАР. Таким способом наша страна демонстрирует открытость к диалогу. Так, мы всех слушаем, но не на всех реагируем.

Кроме того, Киев посетили африканские чиновники, о которых будут делать сюжеты их СМИ. Это можно использовать, чтобы донести свою позицию.

"В совместных обращениях президент Владимир Зеленский сможет донести определенные месседжи. Хоть они и не разрушат лед, но проникнут на территорию этих стран", – констатировал Лесной.

Визит делегации ЮАР в Украину: главное