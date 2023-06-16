Это 24 Каналу прокомментировал политолог Олег Лесной. По его мнению, члены делегации сделали политическое заявление, чтобы когда они приедут в Санкт-Петербург 17 июня, не пришлось ничего объяснять.
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"Это демонстрирует инфантильность и несамостоятельность этой делегации. Не услышать и не увидеть они не могли. Они осознавали риски", – сказал Лесной.
Эта поездка изначально была мертворожденной, ведь любой справедливый мир должен базироваться на украинских основах.
В чем преимущества визита
Прежде всего позитивно то, что Украина приняла делегацию ЮАР. Таким способом наша страна демонстрирует открытость к диалогу. Так, мы всех слушаем, но не на всех реагируем.
Кроме того, Киев посетили африканские чиновники, о которых будут делать сюжеты их СМИ. Это можно использовать, чтобы донести свою позицию.
"В совместных обращениях президент Владимир Зеленский сможет донести определенные месседжи. Хоть они и не разрушат лед, но проникнут на территорию этих стран", – констатировал Лесной.
Визит делегации ЮАР в Украину: главное
- 16 июня в Киеве встретили президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамафоса. Он вместе с президентом Сенегала Маки Саллом возглавил делегацию семи африканских стран.
- В это время россияне нанесли ракетный удар "Калибрамы" и "Кинжалами". Представитель президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что это никак не повлияло на работу лидеров Африки.
- Хотя в делегации этого не подтверждают, журналисты Reuters заявили, что лидеры африканских государств во время тревоги спускались в укрытия. Корреспондент иностранного издания утверждает, что видел, как иностранные лидеры зашли в одну из гостиниц Киева, где находится укрытие.
- На инцидент отреагировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Он отметил, что ракетный удар россиян по Киеву 16 июня является сигналом африканским лидерам, приехавшим в столицу с "мирной миссией".