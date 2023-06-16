Це 24 Каналу прокоментував політолог Олег Лісний. На його думку, члени делегації зробили політичну заяву, щоб коли вони приїдуть до Санкт-Петербурга 17 червня, не довелося нічого пояснювати.
До теми Мирна місія лідерів Африки: як цим може скористатися Україна
"Це демонструє інфантильність і несамостійність цієї делегації. Не почути й не побачити вони не могли. Вони усвідомлювали ризики", – сказав Лісний.
Ця поїздка від самого початку була мертвонародженою, адже будь-який справедливий мир має базуватись на українських підвалинах.
У чому переваги візиту
Передусім позитивним є те, що Україна прийняла делегацію ПАР. У такий спосіб наша країна демонструє відкритість до діалогу. Так, ми всіх слухаємо, але не на всіх реагуємо.
Крім того, до Києва завітали африканські високопосадовці, про яких робитимуть сюжети їхні ЗМІ. Це можна буде використати, щоб донести свою позицію.
"У спільних зверненнях президент Володимир Зеленський зможе донести певні меседжі. Хоч вони й не зруйнують кригу, але проникнуть на територію цих країн", – констатував Лісний.
Візит делегації ПАР до України: головне
- 16 червня в Києві зустріли президента Південно-Африканської Республіки Сиріла Рамафосу. Він разом з президентом Сенегалу Макі Саллом очолив делегацію семи африканських країн.
- У цей час росіяни завдали ракетного удару "Калібрами" та "Кинджалами". Речник президента ПАР Вінсент Магвенья заявив, що це ніяк не вплинуло на роботу лідерів Африки.
- Хоча в делегації цього не підтверджують, проте журналісти Reuters заявили, що лідери африканських держав під час тривоги спускалися до укриття. Кореспондент іноземного видання стверджує, що бачив, як іноземні лідери зайшли в один із готелів Києва, де розташоване сховище.
- На інцидент зреагував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він наголосив, що ракетний удар росіян по Києву 16 червня – сигнал африканським лідерам, які приїхали до столиці з "мирною місією".